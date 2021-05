Juventus, Rabiot parla di Ronaldo: “Vi spiego perché è impressionante”

La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato, la decisiva partita con il Milan, vero scontro diretto per la zona Champions.

Contro l’Udinese ancora una volta ci ha pensato Cristiano Ronaldo a togliere le castagne dal fuoco, realizzando nel finale la doppietta che è valsa i tre punti. Il campione portoghese rimane un leader bianconero e dovrebbe esserlo anche nella prossima stagione, nonostante le tante voci di mercato. Molto stimato dallo spogliatoio, come conferma l’ultima intervista rilasciata da Rabiot nella quale tesse le lodi del suo compagno di squadra.

Juventus, il segreto del successo di Ronaldo

Le10sport.com riporta le parole del centrocampista francese a Billionkeys. “Perché Ronaldo è così impressionante? La chiave del suo successo è: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Sia nel calcio che in altri campi. Da quando sono con Cristiano, ha mostrato grande rigore nel suo lavoro quotidiano. Ha certamente un talento naturale, ma non è solo questo, sarebbe troppo facile. È anche abbastanza intelligente da conoscere bene il suo corpo. A trentasei anni sa esattamente come gestire i suoi sforzi. Questo non puoi impararlo, è uno stato d’animo, una questione di volontà. Questo è quello che imparo da lui ogni giorno, il suo desiderio di rimanere concentrato sulla sua prestazione atletica. Alla sua età gioca quasi tutte le partite, accumula fatica, ha un grande dispendio di energie eppure risponde sempre presente. La sua determinazione infallibile è esemplare” ha detto Rabiot. Parole che non potranno che fare piacere al campione portoghese.