Pogba alla Juventus, calciomercato: la pista si riapre | C’è il piano

Calciomercato Juventus, affare Pogba: le ultime sul blitz bianconero per il francese. C’è una novità dell’ultim’ora

Pogba Juventus calciomercato / Non sono ancora tramontate le speranze di vedere Paul Pogba vestire nuovamente la maglia della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il francese non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022: è quello che sostiene l’edizione odierna del Daily Mail, secondo il quale il francese avrebbe chiesto cifre esorbitanti per prolungare il suo matrimonio con i Red Devils.

Ad un anno dalla naturale scadenza del contratto del Polpo, a quel punto, lo United si vedrebbe costretto ad abbassare le proprie richieste, pur di non perdere a parametro zero la mezzala, sul quale è forte l’interessamento della Juventus, che però fino a questo momento non è passato all’affondo decisivo.