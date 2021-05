Calciomercato Juventus, Inter in pressing sull’obiettivo dei bianconeri. Il portiere scelto per diventare l’erede di Buffon.

Calciomercato Juventus, l’Inter dell’ex Antonio Conte avrebbe messo nel mirino un obiettivo dei bianconeri, il giovane portiere Audero. La società bianconera stava valutando di far rientrare proprio il giovane, ora alla Sampdoria, come sostituto di Buffon, qualora, appunto, Gigi dovesse ritirarsi a fine stagione. Ma ora fra le pretendenti per il classe 1997 italo-indonesiano ci sarebbe anche l’Inter pronta a sostituire l’ormai non più giovanissimo Handanovic Audero è valutato 25 milioni di euro ma Marotta vorrebbe poter regalare a Conte il primo colpo per la prossima stagione e sarebbe proprio lui.

Calciomercato Juventus, l’Inter irrompe sull’obiettivo bianconero

Proprio per raggiungere una finalità e arrivare all’obiettivo si sta valutando l’ipotesi dello scambio: due giocatori sul piatto. Radu, bocciato da Conte e che non ha ricevuto lo spazio necessario durante la stagione, e il giovane attaccante Samuele Mulattieri, che sta facendo bene in prestito in Olanda. Questi i due giocatori sul piatto per convincere la Samp a cedere il proprio portiere. Un duro colpo per la Vecchia Signora che sta provando a riportare Audero laddove tutto è iniziato, a Torino, per rimpiazzare la leggenda Buffon che sta pensando al ritiro.