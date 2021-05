Calciomercato Juventus, ci sarebbe il piano per rivoluzionare tutto. Un grande ritorno se Agnelli dovesse lasciare la presidenza.

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale è il titolo perfetto, perché sì, in caso di addio di Agnelli dalla presidenza bianconera potrebbe succedere l’impensabile. Un grande ritorno. Una gradita leggenda, ancora oggi, idolo dei tanti tifosi bianconeri, stiamo parlando, ovviamente, di Alessandro Del Piero. Stando infatti alle indiscrezioni rilasciate da ‘Il Giornale’ Alessandro Del Piero è il nome nuovo in casa Juventus se dovesse saltare la presidenza di Andrea Agnelli. Sul tavolo ci sarebbero anche Nasi, uomo di fiducia e braccio destro di John Elkann alla Exor.

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale e torna Del Piero

Un nome inaspettato ma che potrebbe fare contenti tutti, supporter inclusi. Il nome di Alex è certamente ben accetto e non ci sarebbero ostacoli sia dalla fandom ma soprattutto dai giocatori e dai futuri allenatori. Con Del Piero potrebbe arrivare anche Nasi, uomo di estrema fiducia per la famiglia Elkann, o anche Marcello Lippi, già ampiamente citato nelle scorse settimane, anche lui potrebbe figurare come altro gradito ritorno. Una suggestione, anche se ancora in fase embrionale, che potrebbe, davvero, mettere d’accordo chiunque.