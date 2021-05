Calciomercato Juventus, via libera per Donnarumma: il Milan ha chiuso

Calciomercato Juventus, il Milan avrebbe chiuso per il portiere. Via libera quindi per Donnarumma che ancora non ha rinnovato

Il Milan ha trovato l’accordo per il portiere del Lilla Maignan secondo RMC Sport. Un affare da 15 milioni di euro. E allora tutte le strade portano ad un addio di Donnarumma ai rossoneri alla fine della stagione, visto che ancora il rinnovo del portiere non è arrivato. Strada libera per i bianconeri di conseguenza.

Donnarumma, seguito da Mino Raiola, va in scadenza nel prossimo mese di giugno. E ha chiesto 12 milioni di euro per mettere la firma sul contratto che lo legherebbe alla squadra rossonera per le prossime stagioni. Ma Gazidis e Maldini non si schiodano dai 10 milioni offerti. Un muro contro muro che ha portato anche a delle tensioni all’interno della società, con i tifosi che avrebbero avuto un colloquio con il portiere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, primo colpo | “Arriva al 99%”