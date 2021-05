Calciomercato Juventus, primo colpo | “Arriva al 99%”

Calciomercato Juventus, ecco il primo colpo: praticamente fatta per il centrocampista: arriva il primo squillo bianconero sul mercato

C’è un primo colpo. E potrebbe essere davvero il rinforzo per la prossima stagione. Secondo Momblano, la Juventus, al 99% ha chiuso per Manuel Locatelli. “Da quello che so e dalle conferme che mi arrivano dall’ambiente vicino a Carnevali, credo che la prossima stagione Locatelli, al 99%, vestirà la casacca bianconera”.

Non ci sarebbero dubbi quindi. Anche perché la percentuale è talmente alta che è davvero difficile, in questo momento, riuscire a ipotizzare una destinazione diversa per Locatelli. Che già da diverso tempo è nel mirino della società piemontese, attirata dalle prestazioni del calciatore che riesce a dare ritmo e geometrie al Sassuolo. Se n’è accorto anche Mancini, che ormai lo convoca in pianta stabile nella Nazionale azzurra.

