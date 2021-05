Juventus-Milan, futuro incerto tra i pali: la situazione

Juventus-Milan non sarà solamente uno scontro diretto per la Champions League, ma anche un intrigo di portieri in ottica calciomercato.

Non è un mistero che la Juventus stia seguendo con particolare attenzione la situazione di Donnarumma, estremo difensore rossonero e della nazionale italiana. Il suo accordo con il Milan è in scadenza e non è arrivato ancora il rinnovo. Donnarumma piace ovviamente a tanti club oltre ai bianconeri, che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importante pur di convincerlo. Sarebbe senz’altro un grande colpo a costo zero, considerata anche l’età del portiere. Ma in caso di sua firma con i bianconeri rimarrebbe poi da capire il futuro degli attuali portieri della rosa di Pirlo.

