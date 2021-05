Super League, Espn: “Rischiano 2 anni fuori dalle coppe”

La Juventus sta cercando di costruire il suo futuro in Champions League, arrivando tre le prime quattro della classifica di serie A.

Una missione assolutamente da portare a termine per i bianconeri di Andrea Pirlo, che dopo aver fallito l’assalto al decimo scudetto consecutivo adesso devono riuscire a chiudere in zona Champions, vista l’importanza di questo torneo. Che garantisce non solo un grande palcoscenico europeo, ma anche importanti introiti dal punto di vista economico. Tuttavia le ultime voci parlano di una possibile sanzione per i bianconeri da parte dell’Uefa. Facciamo il punto della situazione.

