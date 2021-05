Calciomercato Juventus, a proposito del portiere polacco ha parlato l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, in questi giorni il tormentone del portiere della prossima stagione in casa bianconera è il trend topic. Stando infatti alle ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più la possibilità di vedere Gigio Donnarumma in bianconero nella prossima stagione. Il portiere della nazionale italiana è il preferito del team mercato bianconero, ancora molto giovane con un futuro assicurato. Proprio per questo motivo l’opportunità di averlo in questo momento automatizzerebbe l’addio certo di Wojciech Szczęsny. Sul portiere polacco si parla infatti di un possibile e gradito ritorno in Premier League, molte voci lo danno vicino all’Everton di Carlo Ancelotti e proprio il tecnico italiano ha voluto chiarire questa indiscrezione, ecco cosa ha detto:

Calciomercato Juventus, futuro Szczesny: c’è una novità

Il tecnico italiano ha parlato del futuro del portiere polacco che, stando alle indiscrezioni è pronto a salutare i bianconeri per ritornare laddove tutto è iniziato, in Premier League. Sulle voci di mercato che lo avvicinano all’Everton, sir Carletto ha risposto in modo più che chiaro: “Il portiere ce l’ho, è in questo momento è Pickford. Adesso penso solo al West Ham: se domenica lo battiamo rientriamo in Europa ufficilamente, se perdiamo siamo fuori, bisogna evitare questa eventualità. Per fortuna giochiamo a Londra”.