Calciomercato Juventus, scambio possibile con il Real Madrid

Nel prossimo calciomercato estivo della Juventus sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che ci saranno parecchie novità in arrivo nella rosa.

Alla fine di questa stagione la dirigenza dovrà fare le sue valutazioni definitive e anche effettuare la scelta più delicata, ovvero se confermare o meno Pirlo sulla panchina della Juventus. Da questa decisione probabilmente ne deriveranno delle altre. Specie se in panchina arriverà Massimiliano Allegri. Si cercherà in ogni caso probabilmente di rinnovare e ringiovare l’organico, diversi elementi potrebbero anche essere sacrificati nel caso in cui arriveranno delle offerte importanti. Altri invece potrebbero essere inseriti in alcune trattative, scambi più che mai utili specie di questi tempi, con il mondo del calcio in crisi a causa della pandemia.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, inserimento inglese: si allontana l’attaccante

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio possibile con il Milan: la situazione