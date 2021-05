Aouar alla Juventus, calciomercato: colpo di scena dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, affare Aouar: aggiornamenti dell’ultim’ora che fanno luce sull’affare. Colpo di scena improvviso

Juventus calciomercato Aouar / Domani contro il Milan, la Juventus si gioca una buona fetta di accedere alla prossima edizione della Champions. Un eventuale vittoria a discapito dei rossoneri proietterebbe gli uomini di Pirlo ad un passo dal traguardo minimo di una stagione storta per Cristiano Ronaldo e compagni. Annata nella quale si è palesato in maniera importante quello che è diventato il tallone d’Achille della squadra bianconera: il centrocampo.

Problema cronico, si potrebbe dire, per risolvere il quale Fabio Paratici ha cercato in tutti i modi, anche lo scorso anno, di imbastire una trattativa con il Lione per piazzare il colpo Aouar. Affare che è sempre sfumato sul più bello, per la ferma richiesta di Aulas di non accontentarsi di cifre inferiori ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, affare Aouar: il giocatore ha deciso

Aouar Juventus calciomercato / Al netto di una stagione falcidiata dagli infortuni, con il contratto in scadenza nel 2023, Aouar avrebbe deciso di continuare almeno per un’altra stagione la sua avventura al Lione. Stando a quanto riferito dall‘Equipe, il centrocampista vuole ripagare il club francese della fiducia riposta nei suoi confronti, e sarebbe pronto ad indossare per almeno un’altra stagione la maglia della squadra che gli ha aperto palcoscenici internazionali piuttosto importanti, contribuendo in maniera sostanziale alla sua crescita.