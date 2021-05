Calciomercato Juventus, Zidane apre all’addio | Svelato il suo futuro

Zidane alla Juventus, calciomercato: il tecnico francese ha fatto chiarezza sul suo futuro in conferenza stampa

Juventus calciomercato Zidane / Con la posizione di Andrea Pirlo appesa ad un filo, in casa Juventus si sta cominciando a ragionare in vista di un possibile sostituto del “Maestro”. Sarebbero soprattutto due i nomi che maggiormente stuzzicano l’interesse del presidente Agnelli: ci stiamo riferendo a Zinedine Zidane e a Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico del Milan ha avuto dei contatti diretti con Agnelli che non sono mai stati smentiti: rappresenterebbe un usato sicuro, un porto tranquillo al quale attraccare la nave in tempesta, per usare un espressione tanto cara a Torquato Tasso. Ma ci sono vari tasselli da incastrare per un eventuale arrivo di Max: primo fra tutti, la posizione di Nedved e Paratici, che tanto spinsero per l’esonero del tecnico vincitore di cinque scudetti consecutivi.

