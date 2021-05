Calciomercato Juventus, colpo di scena in panchina | Preferenza Real

La prima scelta che la dirigenza bianconera dovrà effettuare nel prossimo calciomercato della Juventus sarà la scelta dell’allenatore.

Al momento il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della squadra bianconera è legato alla conquista del piazzamento Champions. C’è anche una finale di Coppa Italia da disputare e da vincere, dopo aver fallito l’assalto al decimo scudetto consecutivo. Se la Juve riuscirà a chiudere nelle prime quattro posizioni potrebbe arrivare la conferma del campione del mondo, altrimenti probabilmente la dirigenza proverà a guardare altrove e a scegliere un nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, Allegri sarebbe ad un passo dal Real Madrid

Nuovo allenatore che potrebbe non essere, in caso, Massimiliano Allegri. Secondo infatti quanto riporta “Il Tirreno”, il tecnico livornese avrebbe rifiutato la proposta dei bianconeri, in quanto ad un passo dall’essere il nuovo allenatore del Real Madrid. Il presidente degli spagnoli Florentino Perez vuole cambiare dopo la mancata conquista della finale di Champions League. E al posto di Zidane arriverebbe proprio Allegri, già bloccato dalle merengues da qualche settimane. Se davvero le cose andranno così, nel caso in cui la Juventus deciderà di cambiare allenatore dovrà inevitabilmente guardare altrove. Magari proprio al francese, che a quel punto sarebbe libero da impegni.