Calciomercato Juventus, big all’assalto | La risposta bianconera

Calciomercato Juventus, big all’assalto per il difensore bianconero. Ecco la risposta a Chelsea e Barcellona

Hanno bussato sia il Barcellona che il Chelsea alla porta della Juventus, tentate dal grande affare. Un’offerta di scambio più conguaglio da parte dei catalani; solo soldi i londinesi. Ma per il momento, secondo quanto spiegato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina, entrambe sarebbero state rispedite al mittente. Non è in vendita.

La Juve non vuole e non può privarsi, al momento, di de Ligt. Il difensore olandese prelevato dall’Ajax è un perno fondamentale per il futuro della formazione bianconera. Che ancora nemmeno si è espresso al massimo delle proprie potenzialità. Ha fatto vedere tanto, ma certamente non tutte le sue caratteristiche. Bloccato anche da alcuni infortuni fastidiosi e pericolosi che ne hanno minato l’autostima. Ma è sicuramente pronto a rilanciarsi, in maniera definitiva, nella prossima stagione.

