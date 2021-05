Donnarumma alla Juventus, calciomercato | L’annuncio di Pirlo

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: Andrea Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan

Donnarumma Juventus calciomercato / Juve-Milan non è mai una partita banale. Non lo sarà neanche domani sera, anche perché ci sono punti importanti in chiave Champions League: un piazzamento che i bianconeri potrebbero comunque veder vanificato, alla luce delle eventuali sanzioni relativi alla Superlega. Ma ad ogni modo, domani gli uomini di Andrea Pirlo dovranno scendere in campo con il coltello fra i denti per cercare di imprimere una svolta ad una stagione che finora ha riservato più delusioni che altro.

Non potrà essere una partita normale neanche per Gianluigi Donnarumma. Le voci relative a un suo possibile approdo in bianconero si rincorrono spasmodicamente: a meno di clamorosi colpi di scena, che in sede di calciomercato devono essere sempre messi in preventivo, la sensazione è che alla fine Gigio lascerà il Milan per accettare la corte della Juventus, disposta a mettere sul piatto un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione stando alle ultime indiscrezioni. E proprio il tema Donnarumma è stato uno degli argomenti trattati da Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.