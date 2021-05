Super League, sanzioni possibili: il pensiero del presidente Fifa Infantino

La Super League continua a far parlare di sè dopo le decisioni che ha preso ieri la Uefa nei confronti di 9 club tra quelli fondatori.

Cosa succederà a Juventus, Real Madrid e Barcellona? Queste tre squadre non hanno rinunciato alla competizione e continuano a rimanere nel mirino del presidente Uefa Ceferin, pronto a sanzionarle con due stagioni senza coppe europee. Della vicenda Super League e delle possibili sanzioni in arrivo anche per gli altri club rimasti, tra cui appunto la società bianconera, ne ha parlato il presidente della Fifa Infantino in una intervista rilasciata ad AS.

