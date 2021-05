Calciomercato Juventus, i piani si complicano: c’è l’Atletico

Calciomercato Juventus, si complicano i piani per arrivare all’attaccante: pronto l’Atletico Madrid all’assalto decisivo

Si complicano i piani per arrivare all’attaccante. Perché nelle ultime ore ci sarebbe l’Atletico Madrid pronto ad inserirsi in una trattativa per strapparlo non solo alla squadra d’appartenenza, ma anche per mettere il bastone tra le ruote alla Juventus che in tempi non sospetti lo aveva cercato.

Secondo quanto riporta Don Balon infatti, il Cholo Simeone, non contento delle prestazioni di Joao Felix, avrebbe deciso di guardare in Serie A per trovare un sostituto. E l’indiscrezione parla di un interessamento Colchoneros verso Duvan Zapata, il colombiano dell’Atalanta che a suon di gol, e prestazioni monstre, sta trascinando la truppa di Gasperini verso la terza qualificazione Champions consecutiva.

