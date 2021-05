Esonero Pirlo, Juventus Milan: ora è inevitabile il suo destino

Esonero Pirlo. La brutta prestazione contro il Milan ha confermato la peggiore delle ipotesi, ora la qualificazione è a rischio.

Juventus Milan, questa sera l’ennesima prestazione imbarazzante della squadra, ma realmente in gara, senza idee che subisce una meritata sconfitta. Uno 0-3 decisivo che probabilmente compromette definitivamente la permanenza del maestro sulla panchina bianconera del maestro. Un Ronaldo mai entrato in gara e in fase offensiva non si è vista mai la squadra bianconera. Questo pessimo risultato potrebbe essere cruciale per il maestro che a questo punto rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Un match point per il Milan che con un 0-3 subisce un pressing continuo della squadra rossonera. Squadra bianconera senza mordente e un risultato impietoso. Ora sarà veramente difficile ripartire, forse c’è bisogna di cambiare e farlo nell’immediato.

