Juventus-Milan, probabili formazioni: Pirlo ha sciolto i dubbi

Tutto pronto per il big match Juventus-Milan, che mette in palio punti preziosi nella corsa ad un posto in Champions League.

Novanta minuti da giocare con grande intensità per i ragazzi di Andrea Pirlo, che devono assolutamente vincere per tenere a distanza una diretta rivale per le posizioni che contano, quelle che consentono il prossimo anno di disputare il più prestigioso torneo internazionale. Allo Stadium il Milan dell’ex Ibra proverà a riscattare un periodo poco brillante, mentre la Juventus – che finalmente ha tutti gli uomini a disposizione – sa benissimo di non potersi concedere alcuna distrazione.



