Calciomercato Juventus, intreccio con il Psg | Sta per firmare

Calciomercato Juventus, colpo Psg: le ultime sul talentuoso trequartista accostato ai bianconeri per la prossima estate

Calciomercato Juventus Draxler / Molte volte la Juventus negli ultimi anni ha fatto ricorso al mercato degli svincolati per puntellare la propria rosa. Una scelta che non sempre ha pagato ( vedasi le ultime operazioni Ramsey e Rabiot) ma che può arrecare molti vantaggi in termini di benefit-coast.

Nelle ultime settimane è stato accostato alla compagine bianconera il profilo di Julien Draxler, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il tedesco sembrava a un passo dall’addio, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell‘Equipe, l’ex Wolfsburg sembrerebbe aver trovato l’accordo con i parigini per un prolungamento fino al 2024.

