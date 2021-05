Calciomercato Juventus, futuro in bilico per il difensore

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà essere abile a ricostruire una rosa che possa tornare a competere per il titolo.

La stagione in corso rischia di lasciare degli strascichi importanti nella squadra bianconera. Nessuno vuole pensare ad una Juventus fuori dalla Champions League. La mancata conquista di uno dei primi quattro posti della graduatoria sarebbe un danno importante anche a livello economico, visti i mancati introiti che garantisce la vetrina europea. E qualche elemento, a quel punto, sarebbe inevitabilmente destinato ad essere ceduto altrove.

Calciomercato Juventus, su Demiral oltre all’Everton può spuntare il Milan

Rimane da capire quella che sarà la decisione della dirigenza juventina su Merih Demiral. Il centrale turco non ha trovato nemmeno in questa stagione lo spazio che avrebbe voluto, chiuso dalla concorrenza di due centrali esperti come Bonucci e Chiellini, oltre che da De Ligt. Nelle prossime settimane si capirà se Demiral sarà considerato o meno un perno della squadra del futuro. O se finirà della lista dei possibili ceduti. Come riporta Transfermarkt in Turchia, è sempre vivo l’interesse dell’Everton di Ancelotti nei suoi confronti. E non è da escludere un tentativo del Milan, specie nel caso in cui i rossoneri non riusciranno a tenere Tomori. Demiral è legato alla Juve da un contratto fino a giugno 2024.