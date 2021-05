Calciomercato Juventus, sarebbe lui il favorito. Dall’Inghilterra lo danno come primo nome sulla lista degli allenatori.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra importanti novità su uno dei grandi obiettivo di mercato dei bianconeri, parliamo dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi che, stando alle indiscrezioni riportate su ‘sportinglife.com’ sarebbe il primo candidato per essere il nuovo allenatore del Tottenham post Mourinho. Come sappiamo Inzaghi è già da tempo in lizza per diventare il – possibile – nuovo allenatore bianconero, già ampiamente corteggiato e apprezzato dalla dirigenza bianconera, ora, l’italiano sembra aver trovato la nuova possibile destinazione. Tanti anni alla Lazio ai vertici, ora, Inzaghi sarebbe pronto per il definitivo salto di qualità a livello europeo.

Calciomercato Juventus, è il favorito per la panchina: arriva subito

Già corteggiato da tempo dalla Juventus, Inzaghi è uno degli allenatori, ancora discretamente giovane, ad essersi imposto di più nel nostro campionato. Abile nella gestione del gruppo e sempre a lottare per i vertici rischiando più volte di sognare ancora più lontano, andando vicino alla vittoria del titolo.