Calciomercato Juventus, Demiral pedina di scambio per il grande ritorno

Demiral via dalla Juventus? Calciomercato, il turco potrebbe fungere da contropartita in un super affare con l’Everton

Calciomercato Juventus Demiral / Il futuro di Merih Demiral potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da jmania, il difensore ex Sassuolo potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita tecnica per arrivare a Moise Kean, che l‘Everton valuta poco meno di 50 milioni di euro.

Carlo Ancelotti stravede per il difensore turco, e ha consigliato ai suoi dirigenti di avviare i contatti per portarlo in Inghilterra: d’altro canto la Juventus, alle prese con i nodi Ronaldo, Dybala e Morata, è alla ricerca di un’attaccante di razza, al quale consegnare le chiavi di un reparto che sarà rivoluzionato quest’estate.

