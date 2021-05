Calciomercato Juventus, erede Chiellini: l’ipotesi di Momblano

Altre tre partite e poi sarà tempo di calciomercato per la Juventus, alle prese con diversi cambiamenti all’interno del suo organico.

Le mosse della società bianconera potrebbero essere condizionate dal piazzamento che la squadra di Pirlo otterrà alla fine di questo campionato. Senza la conquista almeno del quarto posto e dunque della partecipazione alla prossima Champions League verranno a mancare degli importanti introiti economici e dunque potrebbero esserci delle cessioni in vista. Buffon ha annunciato il suo addio e anche altri giocatori potrebbero andare via alla fine di questo campionato.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Badiashile interessante centrale mancino”

Ma arriveranno anche dei rinforzi di qualità, elementi destinati ad essere le colonne della squadra del futuro. Il giornalista Momblano, sempre attento alle vicende di casa Juventus, a JB LIVE ha suggerito un nome come possibile sostituto di Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto e la cui permanenza non sembra essere affatto scontata. Al posto dell’esperto difensore Momblano ha lanciato la suggestione Badiashile, centrale del Monaco che in Ligue1 ha disputato una stagione davvero super. Classe 2001, potrebbe essere il perno della Juventus del futuro. “E’ un centrale mancino, un incrocio tra Varane e Koulibaly” ha detto il giornalista.