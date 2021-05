Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo rimane un’incognita

Il prossimo calciomercato della Juventus è ancora un grande punto interrogativo, molto dipenderà dal piazzamento in classifica dei bianconeri.

Ad oggi la squadra di Pirlo è fuori dall’Europa che conta, visto che si ritrova quinta in graduatoria. Non ci sono dubbi sul fatto che nelle ultime tre partite rimaste – contro Sassuolo, Inter e Bologna – c’è l’assoluta necessità di andare a prendersi 9 punti e sperare in qualche passo falso di chi sta davanti. Senza un piazzamento nella prossima Champions League verrebbero a mancare degli importanti introiti a livello economico, senza contare il fatto che non si giocherebbe in un torneo così prestigioso.

