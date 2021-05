Calciomercato Juventus, Ramsey out | Il gallese ha sciolto le riserve

Calciomercato Juventus, futuro di Ramsey appeso a un filo: il gallese avrebbe maturato la sua decisione. Lo scenario

Calciomercato Juventus Ramsey / L’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. Il gallese ha gettato alle ortiche le numerose chances che Andrea Pirlo gli ha concesso questa stagione: fuori forma, mai cattivo, spaesato nei marasmi di una posizione tattica sempre poco congeniale, l’ex centrocampista dell’Arsenal è al passo d’addio.

Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, anche la mezzala si sarebbe convinto della bontà della soluzione di lasciare la Vecchia Signora, e starebbe spingendo per un ritorno in Premier League.