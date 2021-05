Calciomercato Juventus, “Duello con lo United per il nuovo ds”

I tifosi attendono con ansia la conclusione del campionato per capire quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus.

Acquisti e cessioni estive della dirigenza bianconera dipenderanno infatti anche dal piazzamento che la squadra di Pirlo riuscirà ad ottenere alla fine di questa stagione. Al momento la Juve si ritrova quinta, fuori dall’Europa che conta. Le ultime due partite saranno decisive per capire quale sarà il destino dei bianconeri, anche se le rivali per adesso non hanno commesso alcun passo falso. Alla fine del torneo si faranno le valutazioni definitive sulle mosse da fare per tornare subito vincenti. Ma chi sarà a gestire il nuovo mercato dei bianconeri?

