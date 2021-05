Calciomercato Juventus, è tempo di rinnovi: incontri la prossima settimana

Calciomercato Juventus, scatta il tempo dei rinnovi. Previsti incontri già dalla prossima settimana: i primi ad essere chiamati

Tempo di rinnovi in casa Juventus. E si dovrebbe partire la prossima settimana, con i primi incontri tra la società e i calciatori. Il club si vuole muovere d’anticipo, per evitare qualunque situazione simile a quella di Dybala, in scadenza nel 2022, e che ancora non ha rinnovato. Proprio la Joya potrebbe cominciare la prossima stagione con un contratto in scadenza. E sicuramente non è un buon segnale.

Per tali motivi il primo a presentarsi alla metà della prossima settimana dovrebbe essere Cuadrado. Il colombiano, uno dei pochi che realmente si è salvato in questa stagione, va in scadenza nel 2022. Per il rinnovo, secondo quanto riferito da Momblano durante il consueto appuntamento con Juventibus, non dovrebbero esserci dubbi sull’accordo. Anche se l’esterno si aspetta un adeguamento. Si inizia a trattare.

