Calciomercato Juventus, la mamma di Cristiano Ronaldo lancia un importante messaggio per il futuro del figlio.

Calciomercato Juventus, è ancora incognita il futuro del fuoriclasse portoghese, in tal senso, la mamma di Cristiano potrebbe aver dato un importante messaggio. Come sappiamo, l’ex squadra di CR7 si è appena laureata campione del Portogallo, lo Sporting è riuscita nell’impresa. I tifosi sono impazziti di gioia anche dopo i vari post social scritti dallo stesso Cristiano, che si è congratulato con la squadra e con la società. Proprio questo continuo supporto ha, ancora di più, modificando il rapporto con i tifosi che hanno fatto una richiesta speciale alla mamma. Convincere Cristiano Ronaldo a vestire – nuovamente – la maglia dello Sporting. E la mamma non ha esitato a rispondere.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo? La mamma lancia un messaggio

La risposta della signora Dolores non ha tardato ad arrivare, ed è stata sincera e diretta più che mai. Come riporta ‘TVI 24’ la donna avrebbe detto le seguenti parole: “Gli parlerò! Proverò a convincerlo a tornare qui e vestire i colori dello Sporting”. Un messaggio diretto che apre ad un futuro – di nuovo – in Portogallo. Lo stesso CR7 aveva dichiarato tempo addietro di essere molto affezionato a quella maglia, ora i tifosi restano in ansia in attesa di scoprire la sua prossima destinazione.