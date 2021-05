Giocatori nei guai: cosa farà l’Inter in vista della partita con la Juventus?

By

Inter, un festino privato per il compleanno di Lukaku con ventitré persone. Ora la società potrebbe prendere severi provvedimenti.

I calciatori non vivono in una giurisdizione diversa e quando fanno così amplificano la narrazione dei privilegiati, già abbondante. La Juve ha punito i suoi, quando è accaduto. E spero che lo faccia l’Inter. Ciò non rende intelligenti i protagonisti, ma ristabilisce i doveri. pic.twitter.com/3WmSAlaYuY — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) May 13, 2021

Inter, si ripete un caso che già qualche mese fa aveva dovuto vivere la Juventus. Stando alle ricostruzioni “Alle ore 03.00 di ieri notte, in seguito ad una segnalazione, sono intervenuti in un hotel del centro le forze dell’ordine, dove all’interno di una sala eventi, il calciatore e attaccante dell’Inter Romelu Lukaku stava festeggiando il proprio compleanno insieme ad altre ventitré persone. Presenti sul posto giocatori dell’Inter e il titolare dell’albergo, che verranno sanzionati per la normativa sul contenimento Covid-19.