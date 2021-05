Calciomercato Juventus, no secco allo scambio con il Barcellona

Poche settimane ancora e poi prenderà il via il calciomercato di una Juventus che vuol tornare subito a vincere. C’è tanto lavoro da fare per la dirigenza.

Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra bianconera nel corso dell’estate rinnoverà il suo organico. C’è assolutamente la necessità di effettuare dei cambi nella rosa, ringiovanendola. Arriveranno dunque sicuramente dei volti nuovi e non sono assolutamente da escludere delle cessioni importanti. Molto dipenderà anche dal piazzamento che la squadra riuscirà a conquistare alla fine della stagione. Di sicuro non ci sarà un grande budget a disposizione, il momento economico non è facile per nessuno. Si lavorerà dunque probabilmente molto con gli scambi.

