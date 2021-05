Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante: non rientra più nei piani

Calciomercato Juventus, sfuma l’acquisto dell’attaccante: non rientrerebbe più nei piani della società bianconera

Alla ricerca dell’attaccante: che serve, in ogni caso, anche se reparto avanzato rimanessero tutti. Da Ronaldo, a Dybala, e anche Morata. Perché quello che è mancato in questa stagione è anche quell’elemento in attacco che andasse a coprire la pesante assenza dell’argentino per buona parte della stagione. E qui, le colpe di Pirlo, che aveva anche chiesto Dzeko, sono nulle.

Più di una volta si è fatto il suo nome. Ma adesso, gli obiettivi, sembrano radicalmente cambiati. Anche perché, onestamente, non convince più di tanto. E poi ci sarebbe anche quella clausola da 12 milioni che fino al momento non è mai stata resa ufficiale dal Marsiglia: di conseguenza, Milik, si allontana. E lo dovrebbe fare in maniera definitiva.

