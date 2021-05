Calciomercato Juventus, sorpresa Allegri: c’è il contatto

Calciomercato Juventus, sorpresa che riguarda Massimiliano Allegri: ci sarebbe il contatto con un’altra società

Sorpresa. Anche se non tanto, visto che qualche settimana fa, il contatto, era già stato annunciato. Ma adesso arrivano delle conferme anche da parte del Corriere della Sera, che svela l’incontro tra Massimiliano Allegri e una società di Serie A.

Lotito, il presidente della Lazio, avrebbe avuto un contatto con il tecnico livornese per proporgli la panchina della sua squadra nella prossima stagione. Il rinnovo di Simone Inzaghi tarda ad arrivare, e di conseguenza il massimo dirigente dei biancocelesti si starebbe muovendo in questa direzione. Anche se, appare altamente complicate, che le parti trovino un accordo in questo momento.

