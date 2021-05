Calciomercato Juventus, fumata bianca: i bianconeri alzano l’offerta

L’offerta presentata all’entourage del centrocampista turco, 5 milioni + bonus, sembra aver accontentato l’entourage del giocatore. Il Milan dall’altra parte non si è ancora mossa per cercare di risolvere la questione legata al rinnovo del turco e quindi si va sempre di più in direzione bianconera, con il passaggio di Calhanoglu in bianconero già dalla prossima stagione. C’è però da considerare un’incognita, la qualificazione in Champions League.

La Champions League potrebbe infatti figurare decisiva. Se i rossoneri dovessero centrare l'obiettivo di entrare nelle prime quattro in classifica, molte cose potrebbero cambiare, e a quel punto Calhanoglu potrebbe partire definitivamente. Nulla dunque è ancora decisivo sul futuro del trequartista, che intanto si concentrerà al massimo su queste ultime partite, per poi decidere quale sarà il suo futuro.