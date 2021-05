Calciomercato Juventus, per Allegri spunta un’altra big italiana

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata prima di tutto a sciogliere il nodo più importante, quello relativo all’allenatore.

Non ci sono dubbi infatti sul fatto che la scelta del tecnico sarà il primo passo da compiere, quello che determinerà anche le strategie in chiave calciomercato. La conferma di Andrea Pirlo sembra essere sempre più difficile. Il tecnico proverà a conquistare la Coppa Italia mercoledì prossimo, ma soprattutto insieme ai suoi ragazzi dovranno cercare di conquistare almeno il quarto posto, quello che spedisce in Champions League. Giocare nel prestigioso torneo sarebbe importante anche dal punto di vista economico. Se la Juventus deciderà di cambiare allenatore, restano due i nomi principalmente in lizza. Quello di Zidane e quello di Massimiliano Allegri.

