Calciomercato Juventus, nuovo direttore sportivo: l’annuncio

Calciomercato Juventus, la figura di Paratici rimane in bilico. E il possibile nuovo direttore sportivo dà un annuncio

Alla fine del campionato in casa Juventus ci sarà la resa dei conti. E tra queste rimane fortemente in bilico la figura di Fabio Paratici. Il direttore sportivo potrebbe anche lasciare tra un paio di settimane. Con la società bianconera costretta a trovare un nuovo dirigente che vada a condurre il mercato.

Di nomi ne sono girati parecchi in questi mesi. Ma nelle ultime settimane quello di Luis Campos, che nello scorso mese di dicembre ha lasciato il Lilla, è quello che maggiormente ha colpito. Voci e dichiarazioni incontrollate che hanno costretto il dirigente portoghese a prendere la parola. Ecco le sue dichiarazioni che sono state riportare da RMC Sport.

Calciomercato Juventus, le parole di Campos

“Da diversi mesi ho scelto di non parlare. Ma alcune speculazioni mi spingono a parlare questo venerdì. Per informazione, il mio rapporto professionale con Gérard Lopez è finito. Sì, ci sono molte voci sul mio futuro, tipico in questa fase della stagione. Ma voglio chiarire che non ho ancora preso una decisione e quindi non so davvero quello che potrà succedere nelle prossime settimane”.

Né un’apertura, ma nemmeno una chiusura, è evidente. Nelle sue dichiarazioni Campos lascia la porta aperta a qualsiasi soluzione. Ci sarebbe stato nei suoi confronti anche un interessamento del Manchester United. Ma nessuna notizia ufficiale al momento c’è. E non arriverà prima che i campionati saranno conclusi. Il futuro quindi è tutto da scrivere e decidere. Anche se manca davvero poco a togliere ogni dubbio. Soprattutto sulla situazione che riguarda Fabio Paratici.