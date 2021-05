Calciomercato Juventus, l’ultima partita allo Stadium: c’è una novità

Quella di questa sera, contro l’Inter dell’ex Antonio Conte, potrebbe essere l’ultima partita allo Stadium per Paulo Dybala, il numero 10 della Juventus. Come scrive anche l’edizione di oggi de il ‘Corriere dello Sport’, “Il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 è ancora ad un punto morto”. L’attaccante argentino aspetterà l’ultima partita, la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per decidere sul proprio futuro, se ancora o lontano dalla Juventus.

Se infatti la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions League, oggi sarà una partita cruciale in questo senso, per una questione di introiti, la società potrebbe essere costretta a sacrificare qualche prezzo pregiato. L’attaccante argentino potrebbe infatti figurare come tale, necessario, sacrificio. Tutto però, come dicevamo poc’anzi, verrà deciso solo a fine stagione e in base a quanto la Juventus riuscirà a fare. Oggi per quanto sia difficile la qualificazione è ancora possibile, pertanto finché aritmetica non condanna la squadra di Andrea Pirlo ci crederà, fino alla fine appunto.