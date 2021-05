Juventus Inter, nella conferenza stampa pre match contro i bianconeri, una frecciatina di Antonio Conte non è passata inosservata.

Juventus Inter, nella conferenza stampa pre match contro i bianconeri, una frecciatina del tecnico nerazzurro nei confronti della sua ex squadra, Antonio Conte ha parlato sul canale ufficiale dell’Inter e la prima cosa che ha detto riguarda proprio la Juventus: “Sinceramente non mi aspettavo questa distanza dopo un girone. Avevo pronosticato un campionato equilibrato e infatti è un campionato equilibrato. Equilibrato a parte l’Inter. L’equilibrio c’è, dietro l’Inter. Abbiamo rimontato 39 punti in 2 anni alla Juve? Come ho detto prima, in un campionato equilibrato c’è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie. Merito ai calciatori e merito a tutta l’Inter”.

Juventus-Inter la frecciatina di Conte che non è passata inosservata

E sempre sul campionato Conte ha poi aggiunto: “Quando affronti i più forti, ti possono dare il tuo livello. C’era un grande gap, significava molto batterli a livello di autostima e consapevolezza. noi siamo stati bravi a dare la giusta importanza a quella partita” Conte si riferisce alla vittoria in campionato contro la Juventus.