Juventus-Inter, probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

Juventus-Inter è la sfida di cartello di questa sera nel penultimo turno del campionato di serie A. Si gioca alle ore 18 allo Stadium.

Non ci sono alternative alla vittoria per i bianconeri, aggrappati alla speranza di conquistare il quarto posto in classifica. Sulla strada di Ronaldo e soci c’è l’Inter campione d’Italia. Conte non farà sconti alla sua ex squadra, del resto i nerazzurri non hanno abbassato la tensione nemmeno dopo aver vinto lo scudetto. E sono intenzionati a sbancare anche Torino. La Juventus però sa benissimo che deve vincere a tutti i vosti, sperando in un passo falso da parte di chi sta davanti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco