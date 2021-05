Juventus, ultima allo Stadium: c’è un futuro da definire

Nella Juventus che oggi scenderà in campo contro l’Inter nell’ultima allo Stadium non ci sarà spazio per lui nella formazione titolare.

Parliamo ovviamente di Gigi Buffon, che saluterà in questo modo in modo definitivo l’impianto che lo ha visto per anni trionfare con la maglia bianconera. Oggi il numero 1 non sarà della sfida, ma sarà protagonista mercoledì sera nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sarà quella l’ultima sua storica apparizione con la maglia bianconera, sarà quella l’ultima opportunità di alzare un trofeo con la maglia che ha onorato per moltissimi anni della sua straordinaria carriera.

