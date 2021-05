Calciomercato Juventus, la decisione di Zidane sul suo futuro

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata prima di tutto a sciogliere il nodo relativo all’allenatore chiamato a guidare i bianconeri.

La conferma di Andrea Pirlo non è da escludere, ma le sue quotazioni sono decisamente in ribasso. La stagione è stata avara di soddisfazioni e c’è il rischio concreto di finire fuori dalle prime quattro della graduatoria. Non giocare la prossima Champions League vorrebbe dire privarsi della vetrina europea più importante, ma anche dover fare a meno di importanti introiti a livelli economici. Se Pirlo non sarà più alla guida della Juventus, la dirigenza probabilmente punterà su un grande nome. Allegri e Zidane sono i due tecnici in pole position. E proprio sul francese sembrano esserci novità.

