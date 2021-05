Juventus, tutto negli ultimi 90′, la promessa di Chiellini

La Juventus tiene viva la speranza di agguantare il quarto posto in classifica dopo il sofferto successo ottenuto ieri in extremis contro l’Inter.

Un rigore di Cuadrado a due minuti dalla fine ha consentito alla formazione di Pirlo di portare a casa i tre punti battendo Lukaku e compagni. Adesso però c’è da guardare con attenzione a quello che accadrà oggi, ovvero alle partite che dovranno disputare Milan e Napoli. I rossoneri giocheranno stasera in casa contro il Cagliari, il Napoli è ospite della Fiorentina. La Juventus deve sperare in un passo falso e giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima giornata. Ultimi 90 minuti che in ogni caso si preannunciano infuocati.

