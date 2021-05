Calciomercato Juventus, Calhanoglu parla del suo futuro

Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata a rinnovasre il suo organico per cercare di tornare al più presto a conquistare lo scudetto.

Anche quello del 2021 sarà un mercato decisamente anomalo, durante il quale ci saranno pochi soldi da spendere. La crisi derivante dalla pandemia e dai mancati incassi del periodo si farà sentire, ma questo non impedirà ai club di cercare di rinforzarsi. Si cercherà di raggiungere gli obiettivi prefissati anche attraverso alcuni scambi. O si guarderà con insistenza ai parametro zero, quei calciatori in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. E nella lista, abbastanza lunga, c’è anche Hakan Calhanoglu del Milan.

