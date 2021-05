Juventus, la posizione della squadra di Pirlo senza Var sarebbe stata completamente diversa dall’attuale quinto posto.

Juventus, l’attuale situazione in classifica dei bianconeri non è certamente delle più semplici. La qualificazione in Champions è appesa ad un filo. Nell’ultima giornata bisognerà necessariamente vincere e sperare nei risultati negativi di Napoli o Milan. Insomma non sarà semplice e ci vorrà un pizzico di fortuna. Ma se andiamo a vedere la posizione dei bianconeri, come sarebbe stata senza var, beh l’aritmetica qualificazione sarebbe già arrivata – tranquillamente -. Infatti senza l’ausilio nella nuova tecnologia la società bianconera figurerebbe seconda con qualificazione già aritmetica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, avanti tutta sul difensore: c’è una novità

Juventus, la classifica senza Var: cosa sarebbe successo

Ecco, quindi, come figurerebbero i bianconeri senza Var: Inter punti 87, Juventus 82, Atalanta 76, Milan 74, Napoli 74, Roma 62, Lazio* 60, Sassuolo 59, Sampdoria 47, Verona* 45, Fiorentina 43, Torino* 42, Bologna* 42, Udinese 41, Genoa 39, Spezia 39, Cagliari 38, Benevento 26, Crotone 22, Parma 19.