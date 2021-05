Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 è ancora in dubbio, non c’è una vera e propria chiarezza su quella che sarà la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora un’incognita. Quest’anno non è stato semplice per l’ex blancos che nonostante abbia collezionato la bellezza di tanti gol non è ancora sicuro sul proprio futuro. Come sappiamo il contratto di CR7 in maglia bianconera ha validità fino a giugno 2022. Il fenomeno portoghese però non è convinto di continuare qualora, appunto, i bianconeri non dovessero ottenere la qualificazione in Champions League. Proprio per questo motivo il suo futuro potrebbe ritornare su altri lidi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Pirlo: c’è un nuovo favorito

Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Nuovo indizio

Il futuro di Ronaldo potrebbe guardare al passato, in particolare si parla della squadra natia, in senso calcistico, di CR7: lo Sporting. Un nuovo indizio che lo avvicina al Portogallo arriva da ‘Radio Radio’, Ronaldo, infatti, starebbe facendo trasportare da una ditta di Lisbona tutte le sue automobili. Sempre quanto viene annunciato anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.it’: “In particolare, nella notte sarebbero state caricate sette supercar del campione portoghese. Un indizio che potrebbe essere particolarmente significativo circa il futuro dell’ex Real Madrid”.