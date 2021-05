Atalanta-Juventus, i convocati bianconeri: c’è una assenza in difesa

Tutto pronto per la sfida Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia che andrà in scena domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Una partita assolutamente da vincere per i bianconeri di Andrea Pirlo, che hanno l’opportunità di portare a casa un trofeo in una stagione così tribolata. Il bilancio non può certo sorridere alla Juventus finora: fuori dalla Champions League già agli ottavi, Ronaldo e compagni hanno fallito anche l’assalto al tricolore, il decimo consecutivo. La Coppa Italia rimane un obiettivo importante, così come lo è anche la conquista del quarto posto in graduatoria, quello che consente di accedere alla prossima Champions League. Gli ultimi 90 minuti di serie A saranno decisivi a tal senso.

