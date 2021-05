Calciomercato Juventus, i bianconeri vorrebbero potersi rinforzare anche in difesa. C’è già la scelta sull’erede di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno intenzione di rinforzarsi completamente: in tutti i settori del campo. Non solo un assalto ad un nuovo attaccante, la prossima stagione avrà un restyling in tutti i settori. Proprio in difesa potrebbero cambiare un sacco di cose, l’esterno sinistro è la priorità. Alex Sandro non può essere l’unico interprete, quindi, un intervento per regalare al prossimo allenatore un esterno difensivo sarà una priorità. Tanti profili sondati ma uno su tutti sembra avere l’interesse della dirigenza, stiamo parlando di Filip Kostic.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Sandro: arriva dalla Bundesliga

Filip Kostic potrebbe essere l’erede designato di Alex Sandro. Giocatore in arrivo dall’Eintracht in Bundesliga, squadra dove l’esterno ha saputo mettersi in risalto offrendo prestazioni sempre più convincenti. Ma i tedeschi, consapevoli di avere una perla fra le mani, sparano alto, anzi, altissimo, ci vorranno 40 milioni per chiudere l’operazione.