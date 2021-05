Calciomercato Juventus, svolta Ramsey | 12 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, futuro Ramsey: il gallese al passo d’addio. Per 12 milioni di euro sarà ceduto: le ultime

Calciomercato Juventus Ramsey / Doveva essere l’anno della rinascita per Aaron Ramsey e invece, ancora una volta, l’ex centrocampista dell’Arsenal ha deluso le attese, non riuscendo ad inserirsi mai appieno nei dettami tecnico tattici di Andrea Pirlo. Il gallese è apparso spesso in difetto di condizione fisica, con un tempo di gioco in più nelle gambe, alla spasmodica ricerca di una collocazione in mezzo al campo che non è mai stata trovata.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non solo Zidane | Super ritorno in panchina

Vuoi per incapacità di imbastire trame di gioco consolidate, vuoi per la mancanza di lucidità, concretezza e forza fisica di un calciatore che sembra essere sempre più lontano da Torino. Giunto in bianconero a parametro zero, la sua cessione potrebbe rappresentare una potenziale occasione di plusvalenza: soprattutto il Liverpool ha bussato alla porta della Vecchia Signora, per capire la disponibilità dei bianconeri a lasciarlo partire.