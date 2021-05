Calciomercato Juventus, addio Bentancur: scambio con l’Atletico Madrid

Si parla già molto di calciomercato in casa Juventus, quando ormai alla fine della stagione per i bianconeri di Pirlo mancano appena due partite.

Saranno però due partite molto importanti, nelle quali davvero c’è in palio tanto. Domani sera la finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta, domenica sera invece la trasferta sul campo del Bologna nella quale Ronaldo e compagni si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Obiettivo fondamentale sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Durante l’estate sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la rosa della Juventus subirà dei cambiamenti. C’è bisogno di ringiovanire l’organico, di trovare dei punti fermi per le prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, piacciono tre giocatori dell’Atletico

Come riporta Mundo Deportivo, la società bianconera vorrebbe pescare dei rinforzi in casa Atletico Madrid e sarebbe pronta a mettere sul piatto Rodrigo Bentancur, giocatore che piace tanto ai colchoneros. Il centrocampista sudamericano infatti, nonostante un contratto fino al 2024, non pare più intoccabile. E potrebbe essere sacrificato sul mercato, di fronte ad una offerta congrua oppure utilizzato come pedina di scambio. Anche perché in casa Atletico ci sono tre giocatori che sarebbero nel mirino della Juve, vale a dire Giménez, Lemar e Lodi. Tre elementi che l’Atletico non vorrebbe cedere, ma sui quali potrebbe cambiare idea in caso di proposta interessante.