Calciomercato Juventus, dalla Spagna importanti novità sul futuro dell’allenatore Zinedine Zidane: nuovi scenari in vista.

Calciomercato Juventus, Zidane è il predestinato per diventare il nuovo tecnico dei bianconeri. Lui e Allegri sono stati negli ultimi mesi al centro dei rumors per la nuova panchina della prossima stagione. Pirlo è ancora in forte dubbio per quanto concerne una riconferma, mentre per il tecnico toscano ci sono due opzioni che sembrano, inesorabilmente, legate a quelle di Zizou. Stando infatti alle ultime indiscrezioni Allegri potrebbe andare in Spagna e subentrare al posto del tecnico francese che a quel punto sceglierebbe la Juventus. Ma in Spagna arrivano nuove importanti novità, con scenari che potrebbero ribaltare, nuovamente, la situazione.

Zidane alla Juventus? Calciomercato: dalla Spagna importanti novità

Il futuro di Zizou non è sicuro quanti sembri, o meglio, per quanto si parli di addio in Spagna non sembrano poi così convinto, anzi, da ‘el chiringuito tv’ sostengono che Zidane, nonostante i vari rumors che lo allontanano da Madrid, abbia ancora il 55% di possibilità di restare nella Capitale spagnola e di continuare in Liga. Una stagione certamente non delle più semplici per Zizou e il Real Madrid, che hanno visto allontanarsi la Champions League e adesso inseguono i cugini dell’Atletico per la vittoria del titolo. Ma la filosofia del patron Perez è sempre la stessa, chi vince rimane e chi non vince se ne va. Inevitabile pensare ad un addio del tecnico qualora, appunto, i blancos non riuscissero a conquistare il titolo di campioni di Spagna.